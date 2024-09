Es geht rund: Letzte Woche sorgten VW und Intel für schlechte Börsenlaune, am Freitag kamen schwache US-Arbeitsmarktdaten hinzu und drücken den DAX kräftig ins Minus. Spekulatives Kapital im Visier: Warum der Kursrutsch überfällig war Der DAX ging letzte Woche auf Talfahrt. Endlich, möchte ich fast sagen. Denn in den vergangenen Monaten strömte viel spekulatives Kapital an die Börse. Geld, das auf kurzfristige Trends aufspringen wollte, ohne die zugrunde liegenden Entwicklungen zu verstehen. Von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...