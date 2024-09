Core Assets - Richtungsweisende Erkenntnisse zum Silver Lime-Projekt gewonnen

Anzeige / Werbung Core Assets kommt dem Verständnis des Vererzungssystem auf Silver Lime immer näher. 3.600 Meter Diamantbohrungen in 10 Bohrlöchern auf vier Bohrzielen sowie die Kartierung von neu identifizierten Zonen auf den Zielen Jackie und Pike Valley haben in der abgelaufenen Saison 2024 das Verständnis des komplexen Mineralisierungssystems auf dem CRD-Skarn-Porphyr-Projekt Silver Lime im Atlin Mining District im Nordwesten von British Columbia noch einmal entscheidend vorangebracht. Mehr denn je sind die Geologen von Core Assets (CSE:CC; FSE:5RJ; OTC.QB:CCOOF) davon überzeugt, dass die reiche oberflächliche Mineralisierung entlang eines 2,6 Kilometer langen Trends auf ein tief vergrabenes Mineralisierungssystem hinweist, auch wenn zwei wichtige Bohrungen auf dem Hauptziel Suphide City/Whaleback vorzeitig beendet werden mussten. Wichtig ist die Erkenntnis, dass das gesamte mineralisierte System steil nach Westen abfällt. Damit besitzt Core Assets künftig einen starken, sicheren Vektor in Richtung des mineralisierten Kerns in der Tiefe. Außerdem wurde festgestellt, dass das mineralisierte System mehrphasig und langlebig ist und für Explorationen offenbleibt. Bisher ist nur eine optische Auswertung der Bohrkerne möglich. Die Laboranalysen stehen noch aus. In seiner ersten Bilanz sagte Nick Rodway, President & CEO von Core Assets: "Wir haben bedeutende Fortschritte beim Verständnis und bei der Entdeckung des Mineralisierungssystems von Silver Lime gemacht. Die bisher gesammelten Daten haben unser Vertrauen in das Vorhandensein eines tief vergrabenen Mineralisierungssystems erheblich gestärkt. Darüber hinaus haben die regionalen Schürfungen aufregende neue Perspektiven für zukünftige Explorationen aufgedeckt."

Abbildung 1: (links) Draufsichtskarte, die den Fortschritt der Diamantbohrungen auf dem Projekt Silver Lime zeigt; (rechts) Querschnitt durch den 2,6 km langen mineralisierten Trend von Silver Lime in Richtung Westen - beide Bilder beziehen sich auf das Wiederaufladbarkeits-Voxel-Modell (mV/V), das aus der 3D-DCIP-Untersuchung von 2023 gewonnen wurde. Im Jahr 2024 wurden Untersuchungen in vier Zielgebieten auf dem Projekt Silver Lime durchgeführt. Die Bohrkampagne 2024 wurde konzipiert, um die mineralisierte Ausdehnung des Mo-Cu-Porphyrs Sulphide City und die damit verbundene Skarnmineralisierung in einer Tiefe von mehr als 500 Metern zu erproben und um die Anomalien mit hoher Wiederaufladbarkeit zu testen, die während der 3D-DCIP-Untersuchung 2023 identifiziert wurden. Zu den Zielen, die 2024 durch Bohrungen erprobt wurden, gehörten das Mo-Cu-Porphyr-Ziel Sulphide City, das Zn-Cu-Ag-Skarn-Ziel Sulphide City - Whaleback und zwei neu identifizierte epithermale Adervorkommen, die sich außerhalb des Sulphide-City-Porphyrs bei Pike Valley und Pete's North befinden und über der 2023 identifizierten Anomalie mit hoher Wiederaufladbarkeit (120mV/V) liegen. Zusammen bilden diese Ziele einen 2,6 Kilometer langen Trend einer Porphyr-Skarn-Epithermal-Mineralisierung auf Silver Lime.



Neues Ziel Pike Valley Pike Valley (ursprünglich Gally South) stellt eine neu definierte Zone dar und befindet sich etwa 1 km südlich des Sulphide City-Porphyrs. Im Jahr 2023 ergaben Basismetallsulfid-Adern, die in einer intermediären Intrusion beherbergt sind, die geochemisch nicht mit dem Sulphide City Porphyry in Verbindung steht, bis zu 260g/t Ag mit 6,5% Pb, 3,8% Zn, 0,10% Cu und 0,75g/t Au (F421207). Vier zusätzliche Diamantbohrlöcher wurden auf dem Porphyrziel Sulphide City und im Pike Valley niedergebracht. Bei Sulphide City durchschnitten beide Bohrlöcher den oberen Teil des Hauptporphyrsystems: SLM24-063 und SLM24-064 durchschnitten eine ausgedehnte Quarz-Serizit-Pyrit-Alteration, die mit einer Zunahme der Dichte der Porphyrgänge, der Sulfidierung und der Mo-Cu-Mineralisierung in der Tiefe in Zusammenhang steht. Diese Löcher bohrten in Zonen intensiver Verwerfungen und Adern und wurden nach erheblichen Abweichungen vorzeitig abgebrochen. Bei Pike Valley wurden zwei oberflächennahe Löcher gebohrt, um das Gehaltspotenzial der 2023 an der Oberfläche entdeckten, stark sulfidierten Basismetall-Sulfid-Adern zu erproben: SLM24-065 und SLM24-066 durchschnitten zahlreiche zentimetergroße, hochsulfidierte epithermale Basismetall-Sulfidgänge, die grobkörniges Sphalerit mit Pyrit, gefiedertem Bleiglanz und lokalem Chalkopyrit enthalten. Die hochsulfidischen Adern stehen in Zusammenhang mit einer zunehmenden Verkieselung des umgebenden Gesteins und einer Entmagnetisierung des einzigartigen intrusiven Zwischengesteins. Eine neue Zone von Interesse, die mehrere bis zu 50 cm mächtige Quarz-Arsenopyrit-Adern enthält, die offenbar mit großflächigen, von Norden nach Süden verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, wurde bei regionalen Schürfungen in der Explorationssaison 2024 identifiziert. Diese Zone befindet sich etwa 6 km nördlich des Hauptmineralisierungssystems Sulphide City. Vorläufige Kartierungen in diesem Zielgebiet haben Intrusivgestein identifiziert, das mit jenem im Zielgebiet Sulphide City vergleichbar ist. Fazit: Core Assets ist dabei, die DNA seines CRD-Skarn-Porphyr-Projekt Silver Lime zu entschlüsseln. Noch stehen die Laboruntersuchungen aus, aber eine der buchstäblich richtungsweisenden Erkenntnisse für die künftige Exploration des stetig wachsenden Projekts scheint zu sein, dass die gesamte Mineralisierung steil nach Westen abfällt. Damit besitzt das Team künftig einen starken Vektor in Richtung des mineralisierten Kerns in der Tiefe. Die neuen Ziele, die 2024 bestätigt wurden, versprechen in Zukunft jede Menge Upside für die künftige Exploration.

