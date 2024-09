Die Goldminenbranche erlebt eine bedeutende Konsolidierung, wobei Centamin im Mittelpunkt steht. AngloGold Ashanti hat ein Übernahmeangebot für den ägyptischen Goldproduzenten vorgelegt, das die Centamin-Aktie mit 163 Pence bewertet. Dies entspricht einer beachtlichen Prämie von 36,7% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs. Das Gesamtvolumen des Deals beläuft sich auf rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Centamins Kronjuwel, die Sukari-Goldmine in Ägypten, hat seit 2009 über 5,9 Millionen Unzen Gold gefördert und stellt somit einen attraktiven Vermögenswert dar.

Auswirkungen auf den Goldsektor

Die Übernahme könnte weitreichende Folgen für den afrikanischen Goldsektor haben. Nach der kürzlichen Akquisition von Osino Resources in Namibia rückt der Kontinent verstärkt in den Fokus von Investoren. Branchenexperten spekulieren bereits über mögliche weitere Übernahmekandidaten in der Region. Die Konsolidierung im Goldsektor scheint sich zu beschleunigen, was die Aufmerksamkeit auf kleinere Produzenten und Explorationsunternehmen lenkt.

Centamin Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...