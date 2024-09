Die Lufthansa Group plant eine Erweiterung ihres Angebots ab Berlin. Ab Ende Oktober wird Swiss einen täglichen Flug vom Flughafen Berlin (BER) nach Genf anbieten, während Eurowings im Winter täglich von Berlin nach Dubai fliegen wird. Infolgedessen wird Eurowings künftig sieben statt bisher sechs Flugzeuge in Berlin stationieren. Diese Expansionsstrategie könnte positive Auswirkungen auf die Marktposition des Unternehmens haben.

Finanzberichte im Fokus

Die Deutsche Lufthansa AG hat kürzlich die Veröffentlichungstermine ihrer Finanzberichte für das kommende Jahr bekanntgegeben. Der Jahresfinanzbericht wird am 6. März 2025 in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. Der Halbjahresbericht folgt am 31. Juli 2025, während die Quartalsberichte für Q1 und Q3 am 29. April bzw. 30. Oktober 2025 erwartet werden. Diese Termine sind für Investoren von großer Bedeutung, da sie Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens bieten.

Deutsche Lufthansa Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...