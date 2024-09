Die Ford Motor Company führt ein bahnbrechendes Programm in Südkalifornien ein, das Besitzer von Elektrofahrzeugen für die Unterstützung des Stromnetzes in Spitzenzeiten entschädigt. Als erster großer US-Autohersteller ermöglicht Ford seinen Kunden die Teilnahme am Emergency Load Reduction Program (ELRP) des Energieversorgungsunternehmens Southern California Edison. Elektroauto-Besitzer können durch die Reduzierung ihres Energieverbrauchs während Spitzenzeiten eine Vergütung von 1 Dollar pro eingesparter Kilowattstunde erhalten.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die innovative Initiative könnte sich positiv auf den Aktienkurs von Ford auswirken. In den letzten 30 Tagen verzeichnete die Aktie bereits einen Anstieg von 8,1 Prozent, verglichen mit einem Zuwachs von 2,5 Prozent des S&P 500-Index. Analysten prognostizieren für Ford einen Gewinn von 1,88 Dollar pro Aktie im laufenden Geschäftsjahr, was einem Rückgang von 6,5 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Trotz kurzfristiger Herausforderungen sehen Experten Potenzial für weiteres Wachstum durch innovative Projekte wie das ELRP.

