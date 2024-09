Die Meta Platforms-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg. Im NASDAQ-Handel kletterte der Kurs um 1,2 Prozent auf 510,69 USD, wobei zeitweise sogar ein Tageshoch von 514,08 USD erreicht wurde. Dies unterstreicht das anhaltende Interesse der Anleger an dem Technologieriesen. Beachtlich ist auch das Handelsvolumen: Insgesamt wechselten 391.978 Meta-Aktien den Besitzer, was auf eine rege Marktaktivität hindeutet.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Trotz des jüngsten Kursanstiegs sehen Marktbeobachter noch Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 574,29 USD je Aktie, was ein zusätzliches Wachstumspotenzial von über 12 Prozent impliziert. Diese optimistische Einschätzung wird durch die starke Geschäftsentwicklung von Meta untermauert. Im letzten Quartal konnte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,31 USD präsentieren - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,03 USD. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 21,30 USD je Aktie, was die positive Dynamik des Unternehmens weiter unterstreicht.

