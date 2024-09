Die Walt Disney Company steht vor bedeutenden Herausforderungen, die sich in der Aktienkursentwicklung widerspiegeln. In den letzten drei Jahren verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 52%, wobei allein in den vergangenen 90 Tagen ein Minus von 12% zu verbuchen war. Trotz dieser negativen Entwicklung konnte das Unternehmen ein jährliches EPS-Wachstum von 61% vorweisen, was auf komplexe Marktdynamiken hindeutet. Die Umsätze stiegen in diesem Zeitraum um 10%, was die Frage aufwirft, warum sich dies nicht positiv auf den Aktienkurs auswirkte.

Strategische Neuausrichtung

Angesichts der veränderten Marktbedingungen konzentriert sich Disney auf die Entwicklung neuer Streaming-Angebote und die Optimierung bestehender Geschäftsbereiche. Die Suche nach einem neuen CEO spielt dabei eine entscheidende Rolle für die zukünftige Strategie des Unternehmens. Experten sehen trotz kurzfristiger Herausforderungen langfristige Potenziale, insbesondere im Streaming-Bereich und bei Sportrechten. Die Aktionäre bleiben gespannt, wie Disney diese Transformationsphase meistern und sich im sich wandelnden Medienmarkt positionieren wird.

