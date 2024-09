Die IBM-Aktie verzeichnete in der letzten Handelssitzung einen Anstieg von 0,88% auf 205,32 US-Dollar und übertraf damit die Performance des S&P 500. Im vergangenen Monat legte die Aktie des Technologie- und Beratungsunternehmens um beeindruckende 7,41% zu. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen Gewinn pro Aktie von 2,25 US-Dollar, was einem Wachstum von 2,27% im Jahresvergleich entspricht. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von 63,25 Milliarden US-Dollar prognostiziert, was einem Anstieg von 2,25% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

KI-Innovationen im Fokus

IBM setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz und erweitert sein Beratungsangebot in diesem Bereich. Das Unternehmen plant die Übernahme von Accelalpha, um seine Expertise bei Oracle-Cloud-Anwendungen zu stärken. Zudem hat IBM neue KI-gestützte Funktionen für [...]

Hier weiterlesen