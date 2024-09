EQS-Media / 11.09.2024 / 07:30 CET/CEST

Selfio erleichtert den Weg zur KfW-Förderung Neuer Service unterstützt bei der Beantragung und BzA-Erstellung

Leicht verständliche Infos hierzu finden sich auf der Selfio-Homepage und in einem Tutorial im Selfio-You-Tube-Kanal Marburg / Koblenz, 11.09.2024 - Die Selfio SE, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) und Online-Profi für qualitativ hochwertige Haustechnikprodukte, bietet ab sofort einen umfassenden KfW-Förderservice an, der Kunden von der Antragstellung bis zur Erstellung der Bestätigung zum Antrag (BzA) professionell unterstützt. Die Energiewende und der verstärkte Fokus auf nachhaltige Energielösungen haben das Thema staatlicher Förderungen in den Fokus gerückt. Gerade im Bereich der Heizungsmodernisierung stehen attraktive Förderprogramme zur Verfügung. So bietet etwa die KfW-Förderung für Wohngebäude Zuschüsse von bis zu 70 Prozent. Doch die neuen Regeln zur Beantragung dieser Zuschüsse stellt viele private, wie gewerbliche Immobilienbesitzer vor Herausforderungen: Komplexe Antragsformulare, hohe technische Anforderungen und die notwendige Einbindung von Installateuren oder Energieberatern führen häufig zu Unsicherheiten und damit dem Verzicht auf eine Zuschussbeantragung. Mit dem neuen Service von Selfio wird die Beantragung der KfW-Förderung deutlich einfacher. Der Fokus liegt darauf, Kunden den bürokratischen Aufwand abzunehmen und sie dabei zu unterstützen, dass möglichst alle Voraussetzungen für eine spätere Förderung erfüllt werden. Vom ersten Beratungsgespräch über das schematische Aufzeigen von passenden Förderprogrammen bis hin zur Unterstützung bei der finalen Antragstellung - Selfio begleitet die Kunden Schritt für Schritt durch den Prozess. Details hierzu finden sich auf der Unternehmenswebseite: www.selfio.de/planungsservice/heizung/kfw-foerderung-beantragen/ sowie in einem speziell hierfür konzipierten Tutorial auf dem Selfio-You-Tube-Kanal: www.youtube.com/@SelfioDe Umfassender Service für maximale Förderung Laut der neuen Förderrichtlinien ist die BzA-Erstellung der Einstieg und notwendige Voraussetzung für den Erhalt der KfW-Förderung. Selfio übernimmt in Absprache mit dem Kunden die Vor- und Aufbereitung dieser komplexen Unterlagen, damit möglichst alle technischen und formellen Anforderungen erfüllt sind. Dadurch wird es für den Kunden einfacher, möglichst keinen wertvollen Zuschuss zu verpassen. "Wir wissen, dass die Beantragung staatlicher Förderungen im Kontext von Heizungsmodernisierungen aktuell für eine hohe Verunsicherung im Markt sorgt. Der neue Beantragungsprozess stellt viele Marktteilnehmer vor Herausforderungen. Mit unserem neuen KfW-Förderservice möchten wir die Kunden genau dort abholen, wo die Unsicherheiten beginnen, und ihnen einen einfachen und transparenten Zugang zu Fördergeldern ermöglichen", sagt Arne Henne, CEO der Selfio SE. "Unser Ziel ist es, nicht nur bei der Planung und Umsetzung von Heizungsprojekten zu beraten, sondern neben dem Erhalt der bestmöglichen Förderung unseren Kunden auch eine breite Auswahl an Wärmeerzeugern, z.B. im Bereich der Wärmepumpen anzubieten." Umweltfreundliche Heizsysteme sollen attraktiver werden Insbesondere für energieeffiziente und umweltfreundliche Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Solaranlagen bietet die KfW-Förderung lukrative Zuschüsse. Die staatliche Unterstützung erleichtert Hausbesitzern den Umstieg auf moderne, klimafreundliche Technik und reduziert die Investitionskosten erheblich. Besonders bei der Sanierung bestehender Heizungsanlagen spielt die KfW-Förderung eine entscheidende Rolle. Der Kunde soll den bestmöglichen Nutzen im Rahmen dieser Förderprogramme erlangen. Egal, ob es um die Modernisierung einer bestehenden Gasheizung oder den Einbau einer neuen Wärmepumpe geht - Selfio unterstützt dabei, dass der Weg zur Förderung möglichst reibungslos und unkompliziert verläuft. Weitere Details zum Förderservice und den einzelnen Schritten finden Interessierte unter Planungsservice auf selfio.de. Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Kontakt:

Thomas Fritsche

Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations



3U HOLDING AG

Frauenbergstraße 31-33

D-35039 Marburg

Tel.: + 49 (0)6421 999-1200

Fax: + 49 (0)6421 999-1222

Email: IR@3U.net

www.3u.net



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: 3U HOLDING AG

Schlagwort(e): Dienstleistungen



11.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com