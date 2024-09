Die Aixtron SE, ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, verzeichnet derzeit eine bemerkenswerte Stabilität an der Börse. Trotz signifikanter Veränderungen in der Aktionärsstruktur zeigt der Aktienkurs nur minimale Schwankungen. Zum aktuellen Zeitpunkt notiert die Aktie bei 15,35 Euro, was einem leichten Anstieg von 0,85 Prozent entspricht. Diese Entwicklung deutet auf ein robustes Marktvertrauen in das Unternehmen hin.

Veränderungen in der Aktionärsstruktur

Jüngste Meldungen offenbaren Verschiebungen bei den Großaktionären. Ein namhafter Finanzdienstleister hat seine Beteiligung leicht reduziert und hält nun 2,99 Prozent der Stimmrechte direkt, während weitere 0,93 Prozent über Finanzinstrumente kontrolliert werden. Diese Veränderungen scheinen die Anleger jedoch nicht zu beunruhigen, was sich in [...]

