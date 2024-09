Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Computing-Sparte des Internetriesen, plant eine umfangreiche Investition in Großbritannien. Über die nächsten fünf Jahre sollen umgerechnet etwa 10,45 Milliarden Euro in den Bau und Betrieb von Rechenzentren fließen. Dies verspricht nicht nur einen erheblichen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt, sondern auch die Schaffung tausender Arbeitsplätze. Die Investition unterstreicht AWs' Engagement in Europa, wo bereits ähnliche Projekte in Spanien und Deutschland angekündigt wurden.

Strategische Positionierung im KI-Markt

AWS verfolgt eine einzigartige Strategie im Bereich der künstlichen Intelligenz. Anstatt sich auf ein einzelnes KI-Modell zu konzentrieren, positioniert sich das Unternehmen als vielseitige Plattform und Marktplatz für verschiedene Modelle. Dieser Ansatz soll Kunden maximale Flexibilität bieten und AWS als führenden Anbieter im dynamischen KI-Markt etablieren. Durch Partnerschaften mit verschiedenen Technologieunternehmen und die Bereitstellung diverser Hardware-Optionen strebt AWS an, seine Marktposition weiter zu stärken und neue Einnahmequellen zu erschließen.

