Die Bayer AG-Aktie verzeichnete am Mittwoch im XETRA-Handel einen Rückgang um 0,69 Prozent auf 27,43 Euro und gehörte damit zu den schwächsten Werten im leicht erholten DAX. Trotz eines positiven Marktumfeldes setzte sich der Abwärtstrend fort, was Anleger enttäuschte und Zweifel an einer möglichen Bodenbildung aufkommen ließ. Der Konzern platzierte erfolgreich eine Anleihe im Volumen von 3,4 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Kupon von 5,50 Prozent, was auf eine starke Nachfrage bei institutionellen Investoren stieß.

Anhaltende Herausforderungen im Rechtsstreit

Ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Bayer-Aktie bleibt der andauernde Glyphosat-Rechtsstreit in den USA. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern erwägt, erneut vor das höchste US-Gericht zu ziehen, um eine Grundsatzentscheidung [...]

Hier weiterlesen