Die K+S Aktie verzeichnete am Mittwoch einen überraschenden Kursanstieg von 1,4 Prozent auf 10,20 Euro, ungeachtet einer Herabstufung durch das Analysehaus Warburg Research. Letzteres senkte das Kursziel für den Düngemittelhersteller von 13,50 auf 11,70 Euro, beließ die Einstufung jedoch auf "Halten". Der Bahnstreik in Kanada, so die Einschätzung des Analysten Oliver Schwarz, habe bislang kaum Auswirkungen auf das nordhessische Unternehmen gezeigt.

Finanzielle Aussichten für K+S

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,279 Euro je Aktie. Dies steht im Kontrast zum jüngsten Quartalsergebnis, bei dem K+S einen Verlust von 0,03 Euro je Aktie vermeldete. Trotz dieses Rückschlags konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,81 Prozent auf 873,80 Millionen Euro gesteigert werden. Anleger blicken nun gespannt auf die Veröffentlichung der Q3-Finanzergebnisse, die für den 14. November 2024 erwartet werden.

