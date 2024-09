Die jüngste Präsentation der neuen iPhone-Modelle durch Apple hat bei Investoren gemischte Reaktionen hervorgerufen. Obwohl das Unternehmen auf verbesserte Kameras und KI-basierte Funktionen setzt, blieben die Märkte eher verhalten. Die als "Apple Intelligence" bekannten Features sollen Siri und die Kamera durch den Einsatz künstlicher Intelligenz optimieren. Allerdings befinden sich diese Neuerungen noch in der Testphase und werden voraussichtlich erst in den kommenden Monaten in den USA verfügbar sein.

Herausforderungen im chinesischen Markt

In China stieß das Fehlen sofort verfügbarer KI-Unterstützung auf Kritik. Während Apple mit Verzögerungen bei der Einführung seiner KI-Funktionen kämpft, präsentierte ein lokaler Konkurrent ein neues Smartphone mit fortschrittlichen KI-Fähigkeiten. Diese Entwicklung könnte Apples Position im wichtigen chinesischen Markt beeinträchtigen und möglicherweise Auswirkungen auf die zukünftige Kursentwicklung der Apple-Aktie haben.

Apple Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...