Die Alphabet-Tochter Google Cloud intensiviert ihre Zusammenarbeit mit dem Telekommunikationsriesen Telenor, um dessen digitale Transformation zu beschleunigen. Diese strategische Partnerschaft zielt darauf ab, fortschrittliche Datenanalyse- und KI-Fähigkeiten zu nutzen, um Telenors Kundenerlebnis zu verbessern und neue Produkte zu entwickeln.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Nachricht über die erweiterte Partnerschaft hatte positive Auswirkungen auf den Aktienkurs von Alphabet. An der NASDAQ verzeichnete die Aktie einen Anstieg von 0,7 Prozent auf 149,63 USD. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 204,71 USD. Diese Entwicklung unterstreicht das Vertrauen der Investoren in Alphabets Cloud- und KI-Strategie und könnte in den kommenden Monaten zu einer weiteren Wertsteigerung führen.

