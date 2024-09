Warum Trader trotz richtigen Analysen Geld verlieren - Sichern Sie sich den X-Sequentials Trading Börsenbrief für nur 279 Euro anstatt 999 Euro!Sehr geehrte Damen und Herren,An der Börse verläuft nichts geradlinig.Das Phänomen, dass charttechnische Kursziele an der Börse nicht in einem Zug erreicht werden, liegt an Faktoren wie Marktdynamik, Unterstützung- und Widerstandsniveaus, der Psychologie der Marktteilnehmer, algorithmischen Handelsstrategien und der Liquidität. Diese Einflüsse führen zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...