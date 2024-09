Zinn ist ebenso wie Lithium ein wichtiges Mineral in der Batterietechnologie Die Anwendungen von Zinn haben sich parallel zum technologischen Fortschritt entwickelt. Zinn ist das vielversprechende Material, das die Branche der Elektrofahrzeuge, der erneuerbaren Energien und der tragbaren elektronischen Geräte revolutionieren kann. In diesen Bereichen sind Lithium-Ionen-Batterien die beste Wahl, denn sie punkten in Sachen Energiedichte und lange Lebensdauer. Die Lithium-Ionen-Batterien bestehen aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...