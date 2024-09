Goldmarkt stark vor Inflationszahlen und Zinsentscheid Auszug aus dem Marktkommentar von Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe Der Goldpreis bewegt sich weiterhin in einer engen Handelsspanne von etwa 40 US-Dollar rund um die Marke von 2.500 US-Dollar je Feinunze. Die Bullen verteidigen dieses Niveau bisher erfolgreich, was auf eine bemerkenswerte Stärke und hohe physische Nachfrage hinweist. Aktuell hat sich der Goldpreis bis an den oberen Rand der Spanne bei 2.530 US-Dollar vorgearbeitet. ...

