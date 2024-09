Die SAP-Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der deutschen Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 198,84 Euro legt das Wertpapier um 2,27 Prozent zu, was einem Anstieg von 4,42 Euro entspricht. Diese positive Entwicklung reiht sich in den allgemeinen Aufwärtstrend des DAX ein, der sich wieder oberhalb der 18.500-Punkte-Marke etabliert hat. Anleger zeigen sich unbeeindruckt von den jüngsten US-Verbraucherpreisdaten und richten ihre Aufmerksamkeit nun gespannt auf die bevorstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank.

Annäherung an das 52-Wochen-Hoch

Die SAP-Aktie nähert sich ihrem 52-Wochen-Hoch von 201,05 Euro, das Anfang September erreicht wurde. Um diesen Höchststand zu übertreffen, müsste der Kurs lediglich um 1,23 Prozent steigen. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 120,26 Euro Ende September des Vorjahres hat sich der Aktienwert um beeindruckende 39,45 Prozent erhöht. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 211,11 Euro, was die positive Stimmung unter Investoren widerspiegelt.

