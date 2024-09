Die Henkel-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen leichten Rückgang von 0,2 Prozent auf 80,26 Euro im XETRA-Handel. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 83,89 Euro, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn von 5,32 Euro je Aktie, was auf eine stabile finanzielle Entwicklung hindeutet.

Dividendenaussichten und Marktposition

Für das laufende Jahr wird eine Erhöhung der Dividende von 1,85 Euro auf 1,96 Euro je Aktie erwartet, was das Vertrauen in die Ertragskraft des Unternehmens unterstreicht. Obwohl der aktuelle Kurs 6,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 85,74 Euro liegt, zeigt die Aktie mit einem Abstand von 17,92 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 65,88 Euro eine gewisse Stabilität. [...]

