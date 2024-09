Die Vonovia-Aktie zeigte am Mittwoch eine volatile Entwicklung an der Frankfurter Börse. Während der Handelssitzung schwankte der Kurs zwischen 32,78 EUR und 33,39 EUR, bevor er bei 32,86 EUR mit einem leichten Minus von 0,6 Prozent schloss. Trotz der kurzfristigen Schwankungen bleibt die langfristige Perspektive der Aktie positiv. Mit einem aktuellen Kurs, der 40,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief liegt, zeigt sich die Widerstandsfähigkeit des Wertpapiers in einem herausfordernden Marktumfeld.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das kommende Jahr prognostizieren Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,18 EUR pro Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Ausschüttung von 0,900 EUR im Jahr 2023 darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 31,92 EUR, was auf ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Verhältnis hindeutet. Die Quartalszahlen vom 30.06.2024 zeigten zwar einen Umsatzrückgang, aber auch eine Verbesserung beim Ergebnis je Aktie, was auf Optimierungsmaßnahmen des Unternehmens schließen lässt.

