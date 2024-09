Die BioNTech-Aktie geriet am Donnerstag unter Druck, nachdem der Konkurrent Moderna einen enttäuschenden Ausblick präsentierte. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel fiel der Kurs des Mainzer Biotechnologieunternehmens um 1,6 Prozent. Moderna kündigte an, die Forschungsausgaben in den kommenden Jahren drastisch zu reduzieren, um die Liquiditätsposition zu verbessern. Zudem rechnet das Unternehmen für 2025 mit Umsätzen deutlich unter den Markterwartungen, was auf enttäuschende Impfstoffverkäufe zurückzuführen ist.

Unsicherheit im Biotechnologiesektor

Die Nachricht von Moderna wirft einen Schatten auf den gesamten Biotechnologiesektor, der sich mit sinkenden Impfstoffumsätzen konfrontiert sieht. BioNTech, das auf ähnliche mRNA-Technologie setzt, könnte vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Analysten sehen den Sektor kritisch und haben ihre Kursziele für Unternehmen wie BioNTech angepasst. Die Aktie notiert derzeit etwa 19 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was die Unsicherheit der Investoren widerspiegelt. Trotz dieser Entwicklungen bleibt abzuwarten, wie BioNTech auf die veränderten Marktbedingungen reagieren wird.

