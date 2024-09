Curatis Holding AG / Key word(s): Miscellaneous

Teilnahme an der Investora am 19. September 2024 und frühere Publikation des Halbjahresreports am 16. September



12.09.2024 / 19:46 CET/CEST





MEDIA RELEASE Liestal, Schweiz, 12. September 2024: Curatis Holding (SIX:CURN), ein Pharmaunternehmen mit Fokus auf Orphan Drugs und Spezialitäten-Medikamente nimmt zum ersten Mal an der Investora teil und präsentiert ihr Geschäftsmodell am 19. September um 08:00 Uhr. Daher werden die Zahlen des 1. Halbjahres und der zugehörige Report schon am 16. September veröffentlicht. Die Investora ist eine der wichtigsten Konferenzen für Investoren im Bereich von Schweizer Aktien. Curatis Holding nimmt daher die Gelegenheit wahr und präsentiert das Unternehmen in einem ersten öffentlichen Auftritt. Dr. Roland Rutschmann (CEO), Patrick Ramsauer (CFO) und Günter Graubach (CCDO und Gründer) werden vor Ort sein und für Fragen zur Verfügung stehen. Curatis ist auf Kurs: Am 27. August hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass der Antrag auf Orphan Drug Designation für das Lead-Projekt C-PTBE-01 bei der US-Medikamentenbehörde FDA eingereicht wurde. Derzeit bereitet Curatis ein Scientific Advice Meeting mit der FDA zur Vorbereitung einer pivotalen Studie für den Produktkandidaten vor, die im vierten Quartal 2025 beginnen soll. Eine detaillierte Analyse zu Curatis und allen vier Produktkandidaten ist in Form eines Research Reports verfügbar unter https://ir.curatis.com/equity-research-reports/. Über Curatis Die Curatis Holding AG ist ein börsennotiertes Unternehmen (CURN.SW), das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten für seltene und sehr seltene Erkrankungen spezialisiert hat. Curatis verfügt über ein Verkaufsportfolio von mehr als 30 Medikamenten und eine Pipeline von Orphan Drug-Produkten und Spezialprodukten, die ab 2025 einen bedeutenden Beitrag zum Cashflow leisten können. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.curatis.com. Investor Relations Kontakt:

YUMA Capital

Thomas Bieri

Managing Partner

Tel: +41 44 575 20 01

thomas.bieri@yuma-capital.com Disclaimer

This document contains certain forward-looking statements. Other written materials, as well as other written and oral statements made to the public, may also contain forward-looking statements. Forward-looking statements can be identified by words such as "potential," "expected," "will," "planned," "pipeline," "outlook," "may," "could," "would," "anticipate," "seek," or similar terms, or by express or implied discussions regarding potential new products, potential new indications for existing products, or regarding potential future revenues from any such products; or regarding the potential outcome, or financial or other impact on Curatis Holding AG, of any of the transactions carried out; or regarding potential future sales or earnings of the group or any of its divisions or potential shareholder returns; or by discussions of strategy, plans, expectations or intentions. Such forward-looking statements are based on the current beliefs and expectations of management regarding future events, and are subject to significant known and unknown risks and uncertainties. Should one or more of these risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those set forth in the forward-looking statements. You should not place undue reliance on these statements.



End of Media Release