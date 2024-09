Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Zu Beginn des Tages startete das Papier bei 50,20 EUR und kletterte im Laufe des Vormittags auf ein Tageshoch von 50,86 EUR. Diese positive Entwicklung spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger in das Unternehmen wider. Analysten zeigen sich ebenfalls optimistisch und prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 59,49 EUR, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert.

Finanzielle Aussichten und Dividendenerwartungen

Die jüngsten Quartalszahlen von Siemens Healthineers untermauern die positive Stimmung am Markt. Mit einem Gewinn von 0,42 EUR je Aktie im letzten Quartal konnte das Unternehmen seine Leistung im Vergleich zum Vorjahr steigern. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 2,21 EUR je Aktie. Zudem erwarten Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,01 EUR, was die Attraktivität der Aktie für Anleger weiter steigern könnte.

