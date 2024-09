Die neueste Generation der AirPods Pro von Apple revolutioniert den Markt für Hörhilfen. Mit einer innovativen Softwarelösung verwandeln sich die kabellosen Kopfhörer in klinisch zugelassene Hörgeräte für Menschen mit leichter bis mittelschwerer Hörminderung. Diese bahnbrechende Technologie, die von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA genehmigt wurde, soll im Herbst in über 100 Ländern verfügbar sein. Die AirPods Pro 2 bieten eine personalisierte Hörerfahrung durch einen integrierten Hörtest und dynamische Anpassungen in Echtzeit.

Auswirkungen auf den Markt

Experten sehen in dieser Entwicklung ein erhebliches Marktpotenzial. Mit einem Preis von 249 Dollar könnten die AirPods Pro 2 eine erschwingliche Alternative zu herkömmlichen Hörgeräten darstellen, die oft mehrere tausend Dollar kosten. Analysten erwarten, dass Konkurrenten bald mit ähnlichen Funktionen nachziehen werden. Diese Innovation unterstreicht Apples wachsendes Engagement im Gesundheitssektor und könnte die Akzeptanz von Hörhilfen in der Gesellschaft erhöhen.

