Die Dow Inc. sieht sich aktuell mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal 2024 einen Umsatz von etwa 10,6 Milliarden Dollar und ein operatives EBITDA von circa 1,3 Milliarden Dollar. Diese Prognose wurde durch ein ungeplantes Ereignis in einer texanischen Ethylen-Anlage sowie höhere Inputkosten und Margenrückgänge in Europa beeinflusst. Trotz dieser Schwierigkeiten zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich für das vierte Quartal, da es mit geringeren Wartungskosten und höheren Betriebsraten rechnet.

Innovative Produkte als Wachstumstreiber

Trotz der aktuellen Herausforderungen setzt Dow auf Innovationen. Das Unternehmen hat kürzlich sein erstes bio-zirkuläres Produkt für den Bodenbelagssektor eingeführt, das zur ENGAGE REN Polyolefin-Elastomere-Produktfamilie gehört. Diese Innovation unterstützt Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele und ist ein wichtiger Schritt zur Erweiterung von Dows Zirkularitätslösungen in neue Märkte. Bis 2030 plant Dow, 3 Millionen Tonnen zirkuläre und erneuerbare Lösungen zu kommerzialisieren.

