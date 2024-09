Die Amazon-Aktie zeigt sich trotz gemischter Nachrichten weiterhin stark. Der Online-Händler plant Investitionen in Höhe von 2,1 Milliarden Dollar in sein Lieferprogramm, um die durchschnittlichen Stundenlöhne der Fahrer auf fast 22 Dollar zu erhöhen. Dies geschieht vor dem Hintergrund wachsenden gewerkschaftlichen Drucks und erhöhter Kontrolle durch US-Arbeitsaufsichtsbehörden. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen die Schließung zweier Einrichtungen in Kalifornien an, was etwa 320 Mitarbeiter betrifft. Amazon plant, allen betroffenen Mitarbeitern neue Positionen anzubieten.

Finanzielle Aussichten bleiben positiv

Trotz der Umstrukturierungen bleibt die finanzielle Prognose für Amazon optimistisch. Analysten erwarten für das kommende Quartal einen Gewinn pro Aktie von 1,15 Dollar, was einem Anstieg von 35,29% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz soll [...]

