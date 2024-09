Die Base Resources Limited steht kurz vor einer bedeutenden Veränderung. Am 13. September 2024 wird das Übernahmeschema durch Energy Fuels Inc. rechtskräftig, was zur Aussetzung des Handels der Base Resources-Aktien an der Australian Securities Exchange (ASX) und der Londoner AIM führt.

Wichtige Termine für Aktionäre

Aktionäre können mit einer Sonderdividende von 0,065 AUD pro Aktie rechnen, die am 1. Oktober 2024 ausgezahlt wird. Die Implementierung des Übernahmeschemas ist für den 2. Oktober 2024 geplant. An diesem Tag werden auch die neuen Energy Fuels-Aktien den Handel aufnehmen. Für je eine Base Resources-Aktie erhalten Anteilseigner 0,0260 Energy Fuels-Aktien. Diese Übernahme markiert einen wichtigen Schritt in Energy Fuels' Strategie, sich als führendes Unternehmen im Bereich kritischer Mineralien [...]

