Die SAP-Aktie zeigt sich am Freitag an der Frankfurter Börse volatil, nachdem der Konkurrent Oracle positive Zukunftsaussichten präsentierte. Während die Oracle-Aktien im vorbörslichen New Yorker Handel um sechs Prozent zulegten, schwankte der SAP-Kurs zunächst um die 200-Euro-Marke. Experten sehen in Oracles optimistischer Prognose für das Cloud-Geschäft ein positives Signal für die gesamte Softwarebranche.

Langfristige Wachstumsperspektiven

Oracle erwartet bis zum Geschäftsjahr 2029 einen Umsatzanstieg auf 104 Milliarden US-Dollar, was einer jährlichen Wachstumsrate von 14,5 Prozent entspricht. Diese Zielsetzung übertrifft die bisherigen Erwartungen und könnte auch SAPs Wachstumspotenzial in einem positiven Licht erscheinen lassen. Analysten betrachten die SAP-Aktie weiterhin als attraktiv und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 211,11 Euro. Die nächsten [...]

Hier weiterlesen