BYD, der chinesische Elektroautohersteller, plant eine strategische Expansion in Deutschland durch die Übernahme von Hedin Electric Mobility, der deutschen Tochtergesellschaft des Generalimporteurs Hedin Mobility Group. Diese Akquisition, die noch der kartellrechtlichen Genehmigung bedarf, soll BYD die direkte Kontrolle über Vertrieb und Preisgestaltung in Deutschland ermöglichen. Mit der Übernahme zweier Flagship-Stores in Stuttgart und Frankfurt zielt BYD darauf ab, seine Präsenz auf dem größten europäischen Automarkt zu verstärken und bis 2026 120.000 Fahrzeuge in Deutschland zu verkaufen.

Herausforderungen für etablierte Hersteller

Der Vorstoß von BYD könnte etablierte Automobilhersteller wie Volkswagen unter Druck setzen. Während BYD derzeit nur einen kleinen Marktanteil in Deutschland hält, könnte die direkte Kontrolle über den [...]

