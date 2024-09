Die Covestro AG verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur. Laut einer kürzlich veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hat die UBS Group AG ihren Anteil an Covestro auf 3,46% der Stimmrechte erhöht. Zusätzlich hält das Unternehmen Instrumente, die einem Anteil von 1,96% entsprechen, was zu einer Gesamtbeteiligung von 5,42% führt. Diese Entwicklung könnte das Interesse von Investoren an der Covestro-Aktie weiter steigern.

Marktanalysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz der jüngsten positiven Entwicklungen bleibt die Einschätzung von Marktexperten zurückhaltend. Die Privatbank Berenberg hat ihre Einstufung für Covestro mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Hold" belassen. Analysten weisen darauf hin, dass eine signifikante Erholung der Margen noch einige Monate auf sich warten lassen [...]

