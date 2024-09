Die Roche-Aktie verzeichnete am Freitag eine deutliche Erholung an der Schweizer Börse. Nach enttäuschenden Studiendaten am Vortag stieg der Kurs um 1,1 Prozent auf 266,00 CHF. Treibende Faktoren waren die Zulassung eines injizierbaren Krebsmedikaments durch die US-Arzneimittelbehörde FDA sowie eine Hochstufung auf "Buy" durch die Bank of America. Diese positiven Nachrichten überwogen die Herabstufung auf "Sell" durch die Deutsche Bank.

Ausblick und Dividendenprognose

Analysten sehen das mittlere Kursziel für Roche bei 267,56 CHF. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 9,82 CHF pro Aktie prognostiziert, was eine leichte Steigerung gegenüber den 9,60 CHF des Vorjahres darstellt. Die Experten erwarten für 2024 einen Gewinn pro Aktie von 18,60 CHF. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 30. Januar 2025 veröffentlicht.

