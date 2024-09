Die Gelsenwasser AG zeigt sich in turbulenten Marktzeiten robust. Der Aktienkurs des regionalen Wasserversorgers notierte am 13. September bei 550,00 Euro, was einem Anstieg von 0,92% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz eines Jahresrückgangs von über 40% bewegt sich die Aktie aktuell 1,82% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Solide Fundamentaldaten stützen Kursentwicklung

Mit einer Dividendenrendite von 3,16% für das laufende Geschäftsjahr bleibt Gelsenwasser für Anleger attraktiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,24 deutet auf eine faire Bewertung hin. Analysten sehen die Aktie aufgrund des niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnisses von 0,47 als potenziell unterbewertet an. Diese Kennzahlen unterstreichen die stabile Position des Unternehmens im volatilen Marktumfeld.

Für Investoren bleibt abzuwarten, wie sich die allgemeine Wirtschaftslage auf den Versorgungssektor auswirken wird. Die nächsten Quartalszahlen dürften weiteren Aufschluss über die finanzielle Entwicklung von Gelsenwasser geben.

