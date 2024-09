Salesforce präsentierte kürzlich eine bahnbrechende KI-Software, die den Kundendienst revolutionieren könnte. Bei einer Demonstration zeigte das Unternehmen, wie die intelligente Technologie ein komplexes Telefonat bezüglich eines Produktumtauschs bewältigen kann. Die Software griff dabei auf Kundendaten zu, um präzise Empfehlungen zu geben und Versandoptionen aufzulisten. Der Vorstandsvorsitzende prognostiziert, dass bis Ende des kommenden Jahres eine Milliarde solcher KI-Agenten von Salesforce-Kunden eingesetzt werden könnten, was das enorme Potenzial dieser Innovation unterstreicht.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Neuigkeiten über die fortschrittliche KI-Lösung hatten einen positiven Einfluss auf die Börsenperformance von Salesforce. An der New Yorker Börse verzeichnete die Aktie zeitweise Kursgewinne, was das Vertrauen der Anleger in die Zukunftsfähigkeit [...]

