SCF Partners, Inc. ("SCF") gibt erfreut bekannt, dass es das Geschäft von Newpark Fluids Systems ("NFS"), einem führenden weltweit tätigen, reinen Lösungsanbieter für die Erdöl- und Erdgasbranche sowie geothermische Flüssigkeiten, von Newpark Resources Inc. (NYSE: NR) übernommen hat. Newpark Fluids Systems bietet eine umfassende Palette von Bohr- und Fertigstellungsprodukten sowie damit verbundenen technischen Dienstleistungen an, die von einer innovativen digitalen Modellierungssoftware, einer globalen Lieferkette und Infrastruktur unterstützt werden, um die Effizienz und Produktivität der Kunden zu verbessern.

David Paterson, CEO von Newpark Fluids Systems, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit SCF. Diese neue Zusammenarbeit wird für unsere Kunden ebenso wie für das gesamte Team von Newpark Fluids Systems eine Quelle enormer Wertschöpfung darstellen. Unser globaler strategischer Wachstumsplan kann nun unter einem neuen und fokussierten Vorstand, der über erhebliche Erfahrung und großes Engagement im Energiesektor verfügt, beschleunigt umgesetzt werden. Die unübertroffene Erfolgsgeschichte von SCF in der weltweiten Branche für Energiedienstleistungen eröffnet spannende Gelegenheiten, und wir freuen uns auf die künftige Entwicklung."

Deviyani Misra-Godwin, Director bei SCF Partners, erklärte: "Seit über 25 Jahren nimmt Newpark Fluids Systems eine Führungsstellung im Sektor für Bohr- und Fertigstellungsflüssigkeiten ein und verbessert die Kundenleistungen durch branchenführende Servicequalität. Die globale Präsenz von Newpark Fluids Systems, seine hervorragende Sicherheitsleistung, sein führendes Technologieportfolio und seine Spitzenposition im wachsenden Geothermalbereich werden den Erfolg des Unternehmens in dem sich wandelnden Energieumfeld beschleunigen. Zusammen mit dem Führungsteam freuen wir uns darauf, in diesem nächsten Wachstumskapitel hervorragenden Wert für unsere Kunden und Mitarbeitenden zu schaffen."

Vinson Elkins LLP agierten bei der Transaktion als Rechtsberater von SCF.

Über Newpark Fluids Systems

Newpark Fluids Systems ist ein Anbieter von Bohr- und Fertigstellungsflüssigkeitsprodukten und damit verbundenen technischen Dienstleistungen für Erdöl-, Erdgas- und Geothermalprojekte, vorrangig in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie in bestimmten Ländern im Asien-Pazifik-Raum. NFS konzentriert sich auf Flüssigkeiten und nutzt seine globale Reichweite in Verbindung mit Lokalkenntnissen, um die Effizienz und Produktivität des Betriebs seiner Kunden in der ganzen Welt zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.newpark.com.

Über SCF Partners

SCF wurde 1989 gegründet und stellt Beteiligungskapital und strategische Wachstumshilfen für den Aufbau und das Wachstum führender, weltweit tätiger Unternehmen im Bereich Energiedienstleistungen, Ausrüstungen und Technologien bereit. SCF hat in seiner Geschichte in mehr als 80 Plattformunternehmen investiert und mehr als 400 zusätzliche Übernahmen getätigt, um 18 börsennotierte Energiedienstleister- und -ausrüstungsunternehmen aufzubauen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston im US-Bundesstaat Texas und unterhält Niederlassungen in Aberdeen und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.scfpartners.com.

Über Newpark Resources

Newpark Resources, Inc. ist ein Anbieter von Bauzugangslösungen, der branchenführende, nachhaltige Verbundmattenprodukte herstellt, vertreibt und verleiht. Hinzu kommt eine umfassende Palette von Dienstleistungen, einschließlich Planung, Logistik und Sanierung. Weitere Informationen finden Sie unter www.newpark.com.

