Die Vertex Corporation hat kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht. Am 6. September gab das Unternehmen bekannt, dass die Übernahme des österreichischen E-Invoicing-Spezialisten ecosio erfolgreich abgeschlossen wurde. Dieser strategische Schritt soll Vertex dabei helfen, seine globalen Compliance-Lösungen im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung weiter auszubauen und zu beschleunigen.

Fokus auf KI-gestützte Steuertechnologie

Neben der ecosio-Übernahme investiert Vertex auch in zukunftsweisende Technologien. Mitte Juni erwarb das Unternehmen KI-basierte Steuerfähigkeiten von Ryan, LLC. Dies unterstreicht den Fokus von Vertex auf innovative Lösungen zur Bewältigung komplexer Steuerfragen in einer zunehmend digitalisierten Geschäftswelt. Angesichts dieser strategischen Entwicklungen bleibt es spannend zu beobachten, wie sich die Vertex-Aktie in den kommenden Monaten entwickeln wird.

