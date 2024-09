Die Cloud-Security-Firma Zscaler verzeichnet eine positive Entwicklung, obwohl der Aktienkurs in letzter Zeit Schwankungen unterlag. Mit einem aktuellen Kurs von 153,80 Euro liegt die Aktie 0,14% über dem Vortagesschluss. Trotz eines Monatsverlusts von 15,05% konnte Zscaler im Jahresvergleich ein Plus von 3,98% erzielen.

Starke Finanzkennzahlen trotz Herausforderungen

Obwohl das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit 12,54 für 2024 relativ hoch erscheint, zeigt der prognostizierte Cash-Flow von 829,1 Millionen Euro die finanzielle Stärke des Unternehmens. Analysten sehen weiterhin Potenzial in Zscalers innovativen Cloud-Sicherheitslösungen, die in einer zunehmend digitalen Welt an Bedeutung gewinnen.

Die kurzfristigen Aussichten für die Zscaler-Aktie bleiben angesichts der volatilen Marktbedingungen und des intensiven Wettbewerbs im Cybersecurity-Sektor herausfordernd. Langfristig könnte das Unternehmen jedoch von der steigenden Nachfrage nach Cloud-Sicherheit profitieren.

