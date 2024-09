BioXcel Therapeutics verzeichnete am 14. September 2024 einen Kursanstieg von 1,64% auf 0,62 EUR. Dies markiert eine positive Entwicklung für das Biopharma-Unternehmen, das sich auf KI-gestützte Medikamentenentwicklung in den Bereichen Neurowissenschaften und Immunonkologie spezialisiert hat. Trotz eines schwierigen Jahres mit einem Kursverlust von über 80% in den letzten zwölf Monaten, konnte die Aktie in den vergangenen 30 Tagen um 10,71% zulegen. Diese jüngste Erholung deutet auf ein wachsendes Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hin.

Fokus auf innovative Therapien

BioXcel Therapeutics setzt weiterhin auf die Entwicklung bahnbrechender Medikamente. Das Unternehmen führt derzeit klinische Studien für BXCL501 zur Behandlung von Unruhezuständen bei Alzheimer-Patienten durch. Zudem wird an BXCL701 geforscht, einem vielversprechenden Wirkstoff für die Behandlung seltener Prostatakrebsformen. Diese Pipeline könnte entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung sein, wobei Anleger die Fortschritte in den klinischen Studien genau beobachten sollten.

