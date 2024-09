Der kanadische Goldproduzent Alamos Gold profitiert weiterhin von der anhaltenden Rallye des Goldpreises. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg in den letzten Wochen deutlich an und notiert aktuell bei 18,68 Euro, was einem Plus von über 7% im letzten Monat entspricht.

Starke Quartalszahlen erwartet

Analysten rechnen für das kommende Quartal mit einem soliden Ergebnis. Die steigende Goldnachfrage und die effiziente Produktion in den Minen in Mexiko und der Türkei dürften sich positiv auf Umsatz und Gewinn auswirken. Auch die jüngsten Explorationsfortschritte in bestehenden Projekten stimmen Experten optimistisch für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Mit einer Dividendenrendite von 0,5% und einem KGV von 17,16 für 2024 ist die Aktie im Branchenvergleich moderat bewertet. Angesichts des positiven Goldpreis-Umfelds sehen viele Analysten weiteres Aufwärtspotenzial für den Kurs in den kommenden Monaten.

