Die 3I Group verzeichnet weiterhin starkes Wachstum, hauptsächlich getrieben durch die erfolgreiche Expansion ihrer Tochtergesellschaft Action. Laut dem jüngsten Portfolio-Update plant Action, sein Filialnetz in bestehenden Märkten auszubauen und in neue Länder zu expandieren. Die Eröffnung von Filialen in Italien steht kurz bevor, während eine mögliche Expansion in die USA derzeit geprüft wird.

Robuste Finanzkennzahlen trotz Marktvolatilität

Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte die 3I-Aktie in den letzten Monaten zulegen und notiert aktuell nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Mit einem KGV von 7,20 für 2024 und einer erwarteten Dividendenrendite von 2,75% bleibt der Titel für Anleger attraktiv. Experten sehen weiteres Potenzial, insbesondere wenn die ambitionierten Expansionspläne von Action erfolgreich umgesetzt werden können.

Anzeige

Die neusten 3I-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für 3I-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...