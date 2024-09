Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt verzeichnete in den letzten Wochen einen deutlichen Kursrückgang. Trotz eines Minus von über 10% im vergangenen Monat sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Aktie. Das Unternehmen profitiert von vollen Auftragsbüchern und einem wachsenden Bedarf an modernster Verteidigungstechnologie. Experten betonen die starke Positionierung von Hensoldt im Bereich der Sensorik und integrierten Sicherheitssysteme.

Dividendenerhöhung geplant

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Hensoldt eine Erhöhung der Dividende auf 0,40 Euro je Aktie. Dies entspräche einer Dividendenrendite von etwa 1,3% beim aktuellen Kursniveau. Angesichts der robusten Auftragslage und des erwarteten Umsatzwachstums sehen Marktbeobachter gute Chancen für eine weitere Kurserholung in den kommenden Monaten.

