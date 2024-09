Die First Graphene Aktie verzeichnet aktuell einen Kurs von 0,0295 EUR (Stand: 15. September 2024). Trotz eines monatlichen Rückgangs von 2,96% und einer Jahresperformance von -27,16% bleibt das Unternehmen ein wichtiger Akteur in der Graphenproduktion. Der australische Hersteller von hochwertigen Graphenmaterialien setzt weiterhin auf Innovationen in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Elektronik, Energie und Bauwesen.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen zeigen ein gemischtes Bild. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 29,05 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -3,41 für 2024 scheint die Aktie überbewertet. Dennoch könnte das negative Kurs-Cashflow-Verhältnis von -6,96 auf Potenzial hindeuten. Anleger sollten die kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Erschließung neuer Märkte im Auge behalten, da diese die zukünftige Entwicklung maßgeblich beeinflussen könnten.

