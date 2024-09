Die Volkswagen AG steht vor bedeutenden Herausforderungen in ihren wichtigsten Märkten. In China, dem größten Absatzmarkt des Konzerns, sinkt der Marktanteil spürbar. Gleichzeitig kommt der Verkauf von Elektrofahrzeugen in Europa und den USA nicht wie erhofft in Schwung. Diese Entwicklungen belasten die Auslastung vieler Werke und setzen die Margen unter Druck. Besonders die Volumenmarken VW-Pkw, Seat/Cupra, Skoda und VW Nutzfahrzeuge stehen in der Kritik von Analysten aufgrund ihrer schwachen Rentabilität.

Nutzfahrzeugmesse als Hoffnungsträger

Ein Lichtblick könnte die kommende Nutzfahrzeugmesse in Hannover sein, die vom 17. bis 22. September 2024 stattfindet. Hier wird Volkswagen neben anderen großen Herstellern wie Daimler, MAN und Scania vertreten sein und die Gelegenheit nutzen, innovative Technologien und Produkte zu präsentieren. Diese Plattform bietet dem Unternehmen die Chance, seine Stärken im Nutzfahrzeugsektor zu demonstrieren und möglicherweise neue Impulse für das Geschäft zu setzen.

