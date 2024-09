Die Volkswagen AG steht vor bedeutenden Herausforderungen in ihren Schlüsselmärkten. In China, dem größten Absatzgebiet des Unternehmens, schwindet der Marktanteil zusehends. Gleichzeitig kommt der Verkauf von Elektrofahrzeugen in Europa und den Vereinigten Staaten nicht wie erhofft in Fahrt. Diese Entwicklungen belasten die Auslastung zahlreicher Werke und üben Druck auf die Gewinnspannen aus. Insbesondere die Volumenmarken des Konzerns stehen aufgrund ihrer schwachen Rentabilität in der Kritik von Marktbeobachtern. Die Aktie des Wolfsburger Automobilherstellers spiegelt diese Herausforderungen wider und verzeichnete zuletzt Kursverluste im XETRA-Handel.

Nutzfahrzeugmesse als möglicher Wendepunkt

Ein Hoffnungsschimmer könnte die bevorstehende Nutzfahrzeugmesse in Hannover sein. Volkswagen wird dort die Gelegenheit nutzen, innovative Technologien und Produkte zu präsentieren. Besonders im Fokus steht die Vorstellung der neuen Transporter-Generation, die in Zusammenarbeit mit Ford entwickelt wurde. Diese Plattform bietet dem Unternehmen die Chance, seine Stärken im Nutzfahrzeugsektor zu demonstrieren und möglicherweise neue Impulse für das Geschäft zu setzen. Analysten sehen trotz der aktuellen Herausforderungen Potenzial in der Volkswagen-Aktie und haben im Durchschnitt ein Kursziel ermittelt, das deutlich über dem aktuellen Niveau liegt.

