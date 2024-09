Die Zalando-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Aufschwung, trotz eines zunächst verhaltenen Starts in den Handelstag. Anfänglich notierte das Papier mit leichten Verlusten bei 23,52 EUR, konnte sich jedoch im Tagesverlauf deutlich erholen. Analysten sehen in dieser Entwicklung ein positives Signal für die zukünftige Performance des Onlinehändlers. Die wachsenden Erwartungen an mögliche Zinssenkungen der Zentralbanken sowie die zunehmende Digitalisierung des Einzelhandels tragen zur optimistischen Stimmung bei.

Insiderkäufe stärken Vertrauen

Führungskräfte von Zalando haben kürzlich ihre Aktienpositionen ausgebaut, was als Vertrauensbeweis in die Unternehmensentwicklung gewertet wird. Diese Insiderkäufe, gekoppelt mit den positiven Prognosen der Analysten, die ein durchschnittliches Kursziel von 32,67 EUR sehen, unterstreichen das Potenzial der Aktie. Experten [...]

