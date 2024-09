Die Deutsche Lufthansa plant eine signifikante Änderung ihrer Flugpläne am Frankfurter Flughafen. Ab dem 30. März 2025 wird die Mindestumsteigezeit (MCT) für Passagiere von 45 auf 60 Minuten erhöht. Diese Entscheidung folgt auf Erkenntnisse, dass die kürzere Umsteigezeit zu verpassten Anschlussflügen und Unzufriedenheit bei den Reisenden führte. Obwohl eine kurze MCT als Wettbewerbsvorteil für Drehkreuzflughäfen gilt, positioniert sich Frankfurt mit der neuen 60-minütigen Regelung im europäischen Mittelfeld. Analysten von mwb research haben ihre Prognosen angepasst und ein neues Kursziel von 65,00 EUR für die Lufthansa-Aktie festgelegt.

Aktuelle Börsenentwicklung

An der Börse spiegelt sich die Nachricht in leichten Kursverlusten wider. Im XETRA-Handel fiel die Lufthansa-Aktie um 0,6 Prozent auf 5,85 EUR. Das 52-Wochen-Hoch von 8,59 EUR liegt damit in weiter Ferne. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,235 EUR je Aktie, was unter dem Vorjahreswert liegt. Trotz eines Umsatzanstiegs im letzten Quartal bleibt die finanzielle Lage der Lufthansa herausfordernd, was sich in den vorsichtigen Analystenschätzungen für das Gesamtjahr 2024 widerspiegelt.

