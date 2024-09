Die RTL-Aktie verzeichnete am Montagmorgen einen bemerkenswerten Aufschwung und führte den MDAX mit einem Kursplus von über 2% an. Dieser Erfolg wird maßgeblich dem überraschenden Comeback des Entertainers Stefan Raab zugeschrieben, der nach fast einem Jahrzehnt Abwesenheit auf die Fernsehbildschirme zurückkehrt. Sein mit Spannung erwarteter Boxkampf gegen Regina Halmich am Samstagabend sorgte für Furore und erreichte in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eine beeindruckende Quote von 52,9 Prozent, mit Spitzenwerten von bis zu 7,54 Millionen Zuschauern.

Neue Show auf RTL+ angekündigt

Die positive Marktreaktion wurde zusätzlich durch die Ankündigung einer neuen Show mit dem Titel "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" verstärkt, die ab Mittwoch auf dem Streamingdienst RTL+ zu sehen sein wird. Branchenexperten sehen in Raabs Rückkehr und der damit verbundenen Programmstrategie ein vielversprechendes Potenzial für die zukünftige Entwicklung des Medienkonzerns. Die RTL-Aktie erreichte infolgedessen den höchsten Stand seit fast zwei Monaten und notierte bei 30,20 Euro.

