Die BMW-Aktie verzeichnete am Handelstag einen Rückgang von 0,8 Prozent auf 72,72 EUR im XETRA-Handel. Trotz eines Handelsvolumens von über 400.000 Aktien konnte das Papier nicht an Fahrt gewinnen. Der Automobilhersteller präsentierte zuletzt solide Quartalszahlen, wobei der Umsatz im zweiten Quartal nur leicht um 0,74 Prozent auf 36,94 Milliarden Euro zurückging. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 4,09 EUR, was einen moderaten Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt.

Ausblick und Analystenschätzungen

Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je BMW-Aktie von 14,41 EUR. Die Dividendenprognose liegt bei 5,08 EUR, was unter der Ausschüttung des Vorjahres von 6,00 EUR liegt. Analysten sehen das mittlere Kursziel bei 89,70 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 6. November erwartet, um weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu erhalten.

