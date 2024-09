Die Henkel vz-Aktie verzeichnete am Handelstag Kursverluste im XETRA-Handel. Gegen Mittag fiel der Kurs um 0,6 Prozent auf 79,92 Euro. Trotz dieser Entwicklung bleibt das langfristige Potenzial der Aktie interessant. Das 52-Wochen-Hoch von 85,74 Euro, erreicht am 12. Juni 2024, liegt 7,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,97 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,85 Euro) darstellt.

Ausblick und Analystenbewertungen

Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Henkel vz-Aktie von 5,34 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 83,44 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 6. November 2024 veröffentlicht. Trotz kurzfristiger Kursschwankungen bleibt die Henkel-Aktie aufgrund ihrer soliden Fundamentaldaten und positiven Zukunftsaussichten für [...]

Hier weiterlesen