BP plc hat am 16. September 2024 den Rückkauf von über 6,1 Millionen eigener Aktien bekanntgegeben. Der Energiekonzern zahlte durchschnittlich 406 Pence pro Aktie und beabsichtigt, die erworbenen Anteile zu annullieren. Diese Maßnahme steht im Einklang mit dem im Juli 2024 angekündigten Aktienrückkaufprogramm und unterstreicht BPs Bestreben, Kapital an die Aktionäre zurückzuführen.

Norges Bank überschreitet Beteiligungsschwelle

Parallel dazu hat die Norges Bank ihre Beteiligung an BP ausgebaut. Der norwegische Staatsfonds meldete am 12. September 2024 eine Erhöhung seines Stimmrechtsanteils auf 4,00154%. Dieser Schritt verdeutlicht das anhaltende Interesse institutioneller Investoren an BP, trotz der Herausforderungen im Energiesektor. Die BP-Aktie reagierte positiv auf diese Entwicklungen und verzeichnete am 16. September einen Kursanstieg von 0,7% auf 4,07 GBP an der Londoner Börse.

[...]

Hier weiterlesen